Man omgekomen in brand in Ronse, zwaar getroffen en instabiele woning ligt op parcours van Ronde van Vlaanderen

Ronse

In de nacht van zaterdag op zondag is in Ronse een 80-jarige man om het leven gekomen bij een woningbrand. De woning, die instabiel is, ligt pal op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Volgens het parket zijn er ernstige aanwijzingen dat de nachtelijke brand in een rijwoning op de Kruisberg is aangestoken.