Persoon zwaargewond bij steekpartij in Anderlecht

In de Brusselse gemeente Anderlecht is zaterdagnamiddag een persoon zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel Zuid.

Het incident speelde zich af op het parkeerterrein van het Cora-warenhuis in Anderlecht. Een drietal personen kregen het daar om een nog onduidelijke reden aan de stok. Eén van hen haalde daarbij een mes boven en stak een tegenstrever neer.

Het slachtoffer liep verschillende steekwonden op en werd in levensgevaar overgebracht naar het Erasmus-ziekenhuis. Intussen is het slachtoffer niet meer in levensgevaar, aldus nog de politie.

Een verdachte kon vooralsnog niet opgepakt worden. Politie en parket onderzoeken het incident.