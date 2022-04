KMI waarschuwt voor gladheid aan kust en in Wallonië

In de nacht van zaterdag op zondag gaat het vrijwel overal vriezen. Dat kan leiden tot gevaarlijke rijm- of ijsplekken aan de kust en in de provincies Luik, Namen en Luxemburg. Daarom heeft het KMI ‘code geel’ uitgevaardigd.

In de kuststreek en bij uitbreiding in heel West-Vlaanderen kunnen lokale buien van (smeltende) sneeuw of korrelhagel voor gladheid zorgen, zeker in combinatie met temperaturen onder het vriespunt. Ook in Luik, Namen en Luxemburg is er kans op lokale rijm- of ijsplekken.