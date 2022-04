Sergio Ramos maakt zijn rentree bij PSG

De Spanjaard maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Real Madrid. Een succes werd de transfer vooralsnog nog niet. Ramos speelde tot dusver vier keer mee in de Ligue 1 en één keer in de Coupe de France. Zijn laatste optreden was de 4-0 competitiezege op 23 januari tegen Stade Reims. In dat duel maakte Ramos ook zijn voorlopig enige goal voor PSG.

De Parijzenaars missen tegen Lorient wel nog een aantal belangrijke spelers. Doelman Keylor Navas is out met een adductorenblessure, Marco Verratti kon nog maar net de individuele training hervatten na een hamstringblessure. Angel Di Maria liep zaterdag op training een spierblessure op. Juan Bernat (kuit), Layvin Kurzawa (rug en kuit), Ander Herrera (hamstring), Abdou Diallo (adductoren) en Julian Draxler (knie) zetten intussen hun revalidatie verder.