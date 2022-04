Philippe Rommens beslist incidentrijke IJsselderby in het voordeel van Go Ahead Eagles

Philippe Rommens heeft Go Ahead Eagles zondag de overwinning geschonken in de IJsselderby tegen PEC Zwolle. Onze landgenoot zorgde in de blessuretijd voor de beslissende 0-1.

Rommens mocht van buiten het strafschopgebied vrij uithalen en krulde de bal met links over Zwolle-doelman Kostas Lamprou in de kruising. De 24-jarige Antwerpenaar, een jeugdproduct van Lierse en PSV, speelt sinds vorige zomer bij Go Ahead. Bij Zwolle bleef Siemen Voet de hele partij op de bank.

Go Ahead is in de tussenstand knap tiende, Zwolle blijft laatste.

De derby moest na een uur even stilgelegd worden omdat Zwolle-supporters rookbommen hadden afgestoken. In september werd ook de derby in Deventer twee keer stilgelegd vanwege wangedrag van de Zwolle-supporters. Go Ahead Eagles versloeg de streekgenoot toen ook met 1-0.