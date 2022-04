Oekraïense burgers vergiftigen Russische soldaten: twee doden, 28 anderen in het ziekenhuis

Het Main Intelligence Directorate of Ukraine deelde in een bericht op Facebook mee dat de inwoners van Izium, in de buurt van Charkov, het heft in eigen handen hadden genomen. Zij trakteerden Russische soldaten op taartjes. Maar die hadden ze vergiftigd.

Twee Russische soldaten zouden op slag overleden zijn. Nog 28 anderen zouden door de vergiftiging op de dienst intensieve zorg liggen.

Daarnaast zouden er volgens het departement nog honderden Russische militairen in het ziekenhuis liggen “als gevolg van een ernstige alcoholvergiftiging waarvan de oorsprong niet bekend is.”

Aan Russische zijde zouden deze soldaten omschreven worden als “non-combat losses” oftewel verliezen die ze buiten de gevechten geleden hebben.