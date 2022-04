Hoge energieprijzen: zo pakken andere landen het aan

België zit momenteel al aan een derde pakket steunmaatregelen om de hoge energieprijzen te drukken. In dat laatste pakket zat onder meer een verlaging van accijnzen waardoor een tankbeurt goedkoper is, de verlaging van de btw op gas, een premie van 200 euro voor wie met mazout, propaan of butaan verwarmt of kookt en een verlenging van het sociaal tarief. Maar wat doen onze buurlanden om die energiefactuur aan te pakken?