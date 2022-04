LIGUE 1. Secure Matz Sels leidt Straatsburg voorbij Lens, Thomas Foket en Wout Faes verliezen met Reims van Troyes

Ludovic Ajorque maakte het enige doelpunt (67.). In de stand heeft Straatsburg nu 51 punten. Ze staan daarmee vierde, met evenveel punten als Nice. Lens staat achtste met 44 punten.

Troyes-Reims: 1-0

Thomas Foket en Wout Faes hebben met Reims dan weer niet kunnen winnen op bezoek bij Troyes. Renaud Ripart maakte voor de thuisclub in de toegevoegde tijd het winnende doelpunt (93.).

Beide Rode Duivels speelden heel de wedstrijd voor Reims, dat met 36 punten als dertiende in de middenmoot blijft hangen.

Clement en Monaco halen het van Metz: 1-2

Philippe Clement heeft een deugddoende zege geboekt met AS Monaco. Op het veld van voorlaatste Metz wonnen de Monegasken met 1-2. Wissam Ben Yedder en Myron Boadu maakten de twee goals voor Clement, Amadou scoorde tegen voor Metz. Monaco is nu zesde.

Saint-Etienne-Marseille: 2-4

Normaal stond deze partij gisterenavond ingepland, maar door de felle sneeuwbuien in Saint-Etienne was het veld moeilijk bespeelbaar. Zondagmiddag kon er wel gespeeld worden. De thuisploeg klom via Bouanga op voorsprong, maar Marseille scoorde nog vier keer tegen. Payet, Dieng, Harit en een owngoal van Kolodziejczak. Gourna-Douath legde de 2-4-eindstand vast. Marseille staat tweede met 56 punten, negen minder dan leider PSG dat nog een match te goed heeft. Saint-Etienne verkeert als achttiende in degradatiegevaar.

© AFP

Olympique Lyon-Angers: 3-2

Jason Denayer keek vanop de bank toe hoe Moussa Dembélé Lyon op 1-0 zette. Hij zou dat in de tweede helft nog een keer doen, nadat Pereira Lage Angers langszij bracht. De bezoekers maakten een tweede keer gelijk via Boufal, maar de Braziliaan Tete hield de drie punten in Lyon. Olympique Lyon is te vinden op de negende stek, Angers staat veertiende.

In de twee resterende matchen verloor Montpellier thuis van Brest met 1-2 en ging Nantes de overwinning halen bij Clermont: 2-3.