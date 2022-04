Matchwinnaar Bart Nieuwkoop: “In Nederland waren we nu al kampioen”

Twintig minuten voor tijd maakte Bart Nieuwkoop (26) de verlossende 1-2, en daar was de Nederlander zelf uiteraard tevreden mee. “Onze eerste helft was niet goed genoeg, maar in de tweede helft speelden we een pak beter. Natuurlijk voelt het goed om te scoren. Het was een perfect ingestudeerde corner, en ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen met mijn goal. Ik voelde al vroeger dat ik lekker in de wedstrijd zat. ”

Dankzij de overwinning sluit Union de reguliere competitie dus al zeker af als leider, in een vorig tijdperk zonder play-offs waren de Brusselaars nu zelfs al kampioen. “Natuurlijk is dit systeem wat vervelend, maar dat wisten we op voorhand. In Nederland waren we nu al kampioen geweest, maar hier moeten we dus nog extra wedstrijden spelen. Maar dat wist ik toen ik hier tekende. We zijn hoe dan ook enorm trots op deze eerste plaats, maar we hebben nog niets in handen. We gaan alles geven in de Champions’ play-offs, dat is zeker.