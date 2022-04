Maldegem

Je zal maar een vakantiehuis verhuren. In de Brielparel in Maldegem verwachtten ze een uitje van een familie en kregen ze een raveparty met 300 gasten over de vloer. “Ze hebben ons met allerlei smoesjes op een dwaalspoor gezet. En nu zitten we ermee. Onze woning leek precies op de maandag na Werchter.”