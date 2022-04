Westerlo keert na vijf jaar terug naar 1A! Titel is een feit na puntenverlies RWDM

Westerlo keert na vijf jaar terug naar de hoogste Belgische voetbalklasse. De Kemphanen lieten het zaterdag nog na om de promotie eigenhandig af te dwingen op het veld van Lommel, maar een dag later was de titel alsnog een feit. RWDM morste met de punten tegen Deinze, waardoor de kloof met de Kempenaars onoverbrugbaar is en de champagne eindelijk ontkurkt mocht worden in het Kuipje.

Er valt overigens weinig af te dingen op de promotie van KVC Westerlo. Jonas De Roeck en de zijnen stonden vanaf speeldag 3 alleen aan de leiding in 1B en gaven die koppositie niet meer af. De voorsprong op de eerste achtervolgers ging meer dan eens in de dubbele cijfers. De laatste weken vergat Westel het af te maken, onder meer met nederlagen tegen Virton, Lierse K. en Lommel, maar nu kan het toch ietwat opgelucht ademhalen. RWDM, dat deze winter flink had bijgekocht, was in goede doen en zette de Kempenaars lichtjes onder druk. Tot vandaag dus. Deinze won met 3-0 en nu is de titel, waarvan iedereen al wist dat die naar Westerlo zou gaan, ook mathematisch binnen.

Westerlo verdween in 2017 van het hoogste toneel en bouwde de voorbije jaren gestaag en met de hulp van Turkse investeerders aan de weg terug. Het was er onder Bob Peeters al eens dicht bij. In het seizoen 2019-2020 behaalde Westerlo de meeste punten in 1B, maar ‘vergat’ het een periodetitel te pakken. Dat jaar mochten de nummers 3 en 5 -periodekampioenen OHL en Beerschot- mede door de uitbraak van het coronavirus naar 1A stijgen. Dat systeem is intussen afgeschaft en nu mag het titelfeestje, in het eerste jaar onder trainer Jonas De Roeck, wel losbarsten.