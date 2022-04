“In het begin van de oorlog gingen we elke dag voor duizenden euro boodschappen doen”: Arnie en Silvia runnen hulporganisatie voor Oekraïense vluchtelingen

Silvia en Arnie aan het werk in het gratis winkeltje dat ze mee uit de grond stampte.

Arnie Weiss en Silvia Lattova razen door het grensgebied van Oekraïne en Slowakije. Hij soms letterlijk, met zijn grijze Skoda van hot naar her. Allebei figuurlijk, met hun Amerikaanse geestdrift. Het koppel uit Miami heeft er een missie van gemaakt om de vluchtelingen hier een beter leven te geven. Ze voelen zich persoonlijk betrokken. Zijn grootvader sloeg als Oekraïense Jood op de vlucht voor de nazi’s, haar moeder woont nog hier in de streek. “In het begin van de oorlog gingen we elke dag voor duizenden euro boodschappen doen.”