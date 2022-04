Voor Fien De Pauw (24) was de 106de editie van de Ronde Vlaanderen er eentje om in te kaderen. Het was de allereerste Ronde voor het dochtertje dat ze vier maanden geleden kreeg met Tiesj Benoot. En door de coronapech van Jumbo-kopman Wout Van Aert lag de weg open voor haar ‘Tiesjke’ om een prominente rol te spelen. “Winnen? Als hij maar niet valt.”