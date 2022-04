In de Belgische opvangcentra voor asielzoekers deden zich vorig jaar 1.281 gewelddadige incidenten voor. Dat is een derde meer dan in 2020 en een verdubbeling in vergelijking met 2017. In tien gevallen was het geweld zó ernstig dat de asielprocedure werd stopgezet. Fedasil zegt dat de druk is toegenomen naarmate meer asielzoekers moesten worden opgevangen.