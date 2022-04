Vuurpotten en windmolens om kwetsbare bloesem te redden van de nachtvorst

Met temperaturen die op sommige plaatsen in Haspengouw daalden tot -6 graden, stonden de fruittelers van zaterdag op zondag voor een drukke nacht. Álle middelen werden ingezet om de omgevingstemperatuur tot boven het vriespunt te krijgen. Want vooral de bloesems die in knop staan, zijn gevoelig voor vorstschade.

“We hebben alle middelen ingezet om een jaar intensieve ­arbeid niet verloren te zien gaan”, zegt fruitteler Raf Gielen van Royal Fruit Company in Brustem. “Wij plaatsten 400 vuurpotten per hectare. Daarnaast hebben we drie windmolens die op volle toeren draaien om de koude en warme luchtlagen te mengen. En sommige van onze plantages zijn overkapt. Niet ­alleen tegen de nachtvorst, ook tegen hagel.”

Of al die nachtelijke arbeid genoeg was om de tere fruitbloesems te beschermen, zal pas later blijken.(rd, jcr)