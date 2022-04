Peperdure horloges, het exclusieve speeltje van de superrijken, maar is het wel de goede belegging die ze denken?

Bekende bouwpromotor Bart Versluys is afgelopen vrijdag beroofd. De dieven gingen aan de haal met zijn polshorloge. Niet zomaar een klok. Het gaat om een uurwerk van Richard Mille ter waarde van 350.000 euro. Een enorme smak geld. “Een belegging”, noemt Versluys het zelf, maar klopt dat wel? “Het is ontegensprekelijk een parel van mechaniek en haute horlogerie, maar of het een collectiewaarde heeft? De markt lijkt te zeggen van niet.”