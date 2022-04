Ophef rond nieuwe campagne De Lijn: “Het versterkt stereotypen”

Hassan Al Hilou, die zelf bedrijven begeleidt rond inclusiviteit, vindt de campagne stigmatiserend. “Bij een negatief onderwerp kan je beter geen mensen herkenbaar afbeelden.” In negatieve campagnes werk je volgens hem beter met tekst en cijfers. “Zo ga je niemand viseren.” Iets wat Hamza Ouamari van inclusief communicatiebedrijf Untitled Workers Club bevestigt. “Het gaat hier ook niet enkel om mensen van kleur: álle jongeren worden zo nogal negatief weggezet.”

“Ik vind het zuur dat dit zo opgevat wordt ”, zegt Astrid Hulhoven, woordvoerder bij De Lijn. “Het beeld is één van de drie beelden die we gebruiken, en het is het enige waar gekleurde mensen op staan. Wij proberen in onze campagnes steeds een weerspiegeling van de samenleving weer te geven. Het enige wat wij hiermee willen bedoelen: betalen voor dingen is de normaalste zaak ter wereld.”(nn)