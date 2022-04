Argentinië

“Doen alsof dit conflict niet bestaat of geen obstakels creëert voor onze bilaterale banden, is naïef.” Dat schrijft de Argentijnse minister van Buitenlandse Zaken in een open brief naar aanleiding van de herdenking van de Falklandoorlog, nu 40 jaar geleden. Hij verzoekt de Britten om de onderhandelingen over het dispuut te hernemen, om zo de band tussen de landen te verbeteren.