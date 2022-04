Het houdt niet op: Prins Andrew genoemd in fraudezaak rond Turkse zakenman

VK

De Britse prins Andrew is weer in opspraak gekomen. Deze keer zou hij 750.000 pond ontvangen hebben van een Turkse zakenman die wordt beschuldigd van fraude. Dat meldt The Guardian op basis van rechtbankdocumenten.

De Turkse zakenman in kwestie zou benaderd zijn door een Turkse vrouw die zei dat hij 750.000 pond moest betalen voor een Brits paspoort. Dat geld werd ontvangen door de prins en zou bedoeld zijn voor het huwelijk van zijn dochter, prinses Beatrice, in 2020. Toen het echter duidelijk werd dat het om fraude ging, zou prins Andrew het volledige bedrag hebben terugbetaald.

De Britse prins Andrew wordt niet als verdachte gezien in de zaak. Omdat het onderzoek nog loopt, wil zijn woordvoerder ook geen commentaar geven.(nn)