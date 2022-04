FC Barcelona wipt dankzij goudhaantje Pedri over Sevilla naar de tweede plek in La Liga

Barcelona blijft in uitstekende vorm verkeren. Dit keer was Sevilla het slachtoffer van de Blaugrana. Al hadden Xavi en co daar na een kansrijke partij wel hun goudhaantje Pedri voor nodig om het beslissende gaatje te vinden. Na twee knappe bewegingen knalde de 19-jarige youngster de 1-0 tegen de touwen. Barcelona wordt tweede in de stand, 12 punten achter leider Real Madrid. Sevilla en Atlético Madrid tellen wel evenveel punten (57) als de Catalanen.