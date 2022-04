Human Rights Watch spreekt van oorlogsmisdaden in Boetsja: “Onuitsprekelijke, opzettelijke wreedheid en geweld tegen burgers”

“Onuitsprekelijke, opzettelijke wreedheid en geweld tegen burgers.” Zo omschrijft Hugh Williamson, directeur bij Human Rights Watch voor Europa en Centraal-Azië, de situatie in Oekraïne. De ngo interviewde tien mensen die ofwel getuige waren van Russische oorlogsmisdaden of er zelf het slachtoffer van werden. Er is sprake van verkrachting, moord, en plunderingen. De oorlogsmisdaden deden zich volgens de ngo voor in de Russische bezette gebieden rond Tsjernihiv, Charkov en Kiev – waaronder ook Boetsja.

Volgens de Conventie van Genève mogen burgers en krijgsgevangenen niet worden gedood, verkracht, gefolterd of onmenselijk behandeld. Ook plunderen en roven zijn verboden onder het oorlogsrecht. “Rusland heeft een internationale wettelijke verplichting om de vermeende oorlogsmisdaden door zijn soldaten onpartijdig te onderzoeken”, zegt Williamson.

Wat de gevolgen kunnen zijn voor Rusland en voor president Vladimir Poetin? “Het zal een lang proces zijn van tientallen jaren om alles te reconstrueren wie voor wat verantwoordelijk kan worden gesteld, maar Rusland zal hier zeker voor boeten”, zegt Jan Kooy van Human Rights Watch. “De tijd dat dictatoren van massamoorden hiermee wegkwamen is voorbij. Anno 2022 kan dit niet meer. De kans is zelfs groot dat Poetin zich ooit voor een rechtbank zal moeten verantwoorden.”