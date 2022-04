Zelenski vraagt tijdens Grammy Awards om steun voor zijn land: “Het tegenovergestelde van muziek? Stilte van gedode mensen”

Tijdens de uitreiking van de 64ste Grammy Awards in Las Vegas is een videoboodschap getoond van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Daarin riep hij op tot steun voor zijn land, dat geconfronteerd wordt met een invasie van Rusland.

“Oorlog. Wat is precies het tegenovergestelde van muziek? De stilte van verwoeste steden en gedode mensen”, aldus Zelenski, in zijn gebruikelijke kakigroene T-shirt, vlak voor het optreden van John Legend.

LEES OOK. Pakkend eerbetoon aan overleden Foo Fighters-drummer op Grammy’s, Olivia Rodrigo en Silk Sonic grote winnaars

“Onze muzikanten dragen kogelvrije vesten in plaats van smokingjasjes. Zij zingen voor de gewonden in ziekenhuizen, zelfs voor hen die hen niet kunnen horen. Maar de muziek zal ondanks alles gehoord worden. We verdedigen onze vrijheid om te leven en lief te hebben. Vul de afschuwelijke stilte van de dood met uw muziek”, klonk het verder.

De Oekraïense president riep verder ook op tot steun voor zijn land. “Vertel de waarheid over de oorlog op sociale media en op televisie. Steun ons op alle mogelijke manieren, alles is beter dan te zwijgen. En dan zal er vrede komen.”