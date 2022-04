Zelenski noemt Russische soldaten “verkrachters, folteraars en moordenaars” in nieuwe toespraak

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Russische soldaten moordenaars, folteraars en verkrachters genoemd. Dat deed hij in een videotoespraak waarin hij Russische sprak en zich rechtstreeks tot die troepen richtte.

“Honderden mensen zijn gedood”, zei Zelenski. “Gemartelde en geëxecuteerde burgers. Lijken op straat… Het kwaad is naar ons land gekomen. Moordenaars, folteraars, verkrachters, plunderaars. En zij noemen zichzelf een leger. Zij verdienen alleen de dood voor wat ze hier gedaan hebben.”

Daarna richtte de Oekraïense president zich tot de moeders van die soldaten. “Ik wil dat elke moeder van elke Russische soldaat die dode mensen ziet liggen in de straten van Boetsja, Irpin en Hostomel. Wat hebben die mensen gedaan? Waarom zijn ze gedood? Wat heeft de fietser in de straat gedaan? Waarom zijn gewone burgers in een ordinaire vredelievende stad gemarteld tot de dood? Waarom zijn vrouwen gewurgd nadat hun oorbellen uit hun oren gescheurd werden? Hoe konden vrouwen verkracht en vermoord worden terwijl hun kinderen toekeken?”