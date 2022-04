Meer dan 5.000 vermoedelijke bendeleden opgepakt in El Salvador

Veiligheidsdiensten in El Salvador hebben in een week tijd meer dan 5.000 vermoedelijke bendeleden opgepakt. Dat meldt president Nayib Bukele zondag op Twitter.

In acht dagen tijd zijn 5.184 bendeleden opgepakt, aldus Bukele. Hij verspreidde ook foto’s van de gevangenen.

De politie liet eerder weten dat ze op zondag alleen al 100 verdachten had gearresteerd. Ze worden beschuldigd van illegaal wapenbezit, deelname aan een criminele organisatie, drugsbezit en seksueel geweld.

Noodtoestand

De regering in El Salvador kondigde onlangs de noodtoestand uit wegens een golf van geweld van criminele bendes. Ook besliste ze misdaden door criminele bendes strenger te bestraffen. Mensenrechtenorganisatie hebben hun bezorgdheid geuit, maar Bukele noemde ngo’s, mensenrechtenactivisten en journalisten al bondgenoten van de bendes.

Het land met 6 miljoen inwoners heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Volgens cijfers van de politie zijn er in 2019 36 moorden gepeegd per 100.000 inwoners. Onder het bewind van Bukele is dat aantal gedaald naar 20 moorden per 100.000 inwoners.