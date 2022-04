Wie heeft wat nodig op de slotspeeldag? Alle scenario’s op een rijtje voor de play-offs

Anderlecht of AA Gent? Genk of STVV? Dat zijn de twee grote vragen voor de slotspeeldag van de Jupiler Pro League. Wij zetten op een rijtje wie wat nodig heeft.

Strijd om de Champions’ play-offs: AA Gent moet hopen op KV Kortrijk

Sinds afgelopen weekend ligt Anderlecht hier twee punten voor op AA Gent. Er is nog maar één scenario denkbaar waarbij AA Gent de laatste plek voor de play-offs om de titel nog kan afsnoepen van paars-wit. Daarvoor moeten de Buffalo’s zelf thuis winnen van OH Leuven én mag Anderlecht niet winnen in Kortrijk. Bij alle andere scenario’s eindigt Anderlecht als vierde.

KV Kortrijk-Anderlecht

AA Gent-OH Leuven

Strijd om de Europe play-offs: Genk moet even goed doen als STVV

Charleroi, Genk en STVV komen met drie nog in aanmerking voor de laatste twee plaatsen in de play-offs om een Europees ticket. De Zebra’s tellen drie punten voorsprong op de twee Limburgse ploegen. Zij kunnen er enkel nog uitvallen indien zij op de slotspeeldag thuis verliezen van Zulte Waregem én Genk én STVV allebei winnen.

© Dick Demey

Genk en STVV hebben allebei evenveel punten en evenveel winstmatchen, maar Genk neemt momenteel de achtste plek in omwille van een veel beter doelpuntensaldo. Dat STVV op de slotspeeldag nog achttien goals zal kunnen ophalen is onwaarschijnlijk. Daarom kunnen we gerust zeggen dat Genk op de slotspeeldag in Seraing minstens even goed zal moeten doen als STVV thuis tegen Standard om de Europe play-offs over de streep te trekken.

Seraing-Genk

STVV-Standard

En de rest?

Sinds afgelopen weekend is Seraing zeker dat het voorlaatste eindigt en dus barragematchen zal moeten spelen om in 1A te mogen blijven. De nummers tien tot zestien Cercle Brugge, OH Leuven, KV Kortrijk, Standard, KV Oostende, Eupen en Zulte Waregem hebben dus niets meer te winnen of te verliezen op de slotspeeldag.

Union, Club Brugge en Antwerp hebben zich al verzekerd van de Champion’s play-offs en spelen nu om met een zo gunstig mogelijk puntenaantal aan de nacompetitie te mogen beginnen. Hetzelfde geldt voor KV Mechelen, dat al zeker is van de Europe play-offs.