Liefde in tijden van oorlog: pas getrouwd koppel poseert voor trouwfoto’s tussen vernielingen in Charkov

Zoeken naar een mooie en fotogenieke locatie om je eerste foto’s samen te maken, is voor elk koppel dat gaat trouwen een opgave. Deze Oekraïners vonden een wel heel uniek plekje: zijn poseren in het puin van de vernielde stad Charkov.

Nastya Gracheva en Anton Sokolov heetten ze. Een verpleegster in een ziekenhuis gespecialiseerd in kankers en een arts hebben zondag hun jawoord gegeven. Voor de foto’s kozen ze plekken uit in het door het Russische leger verwoeste Charkov. Zo poseren ze op het wrak van een wagen op een plein dat door de bommen onherkenbaar is geworden.

De twee bieden sinds het begin van de oorlog gratis medische hulp aan wie dat nodig heeft en zamelen geld in om mensen in armoede te helpen.

© AFP

© AFP

© AFP