Afbraak ‘brokkelbrug’ over E313 leidt tot zware ochtendspits rond Antwerpen, nog dagenlang hinder verwacht

De afbraak van de ‘brokkelbrug’ over de E313 zorgde maandagochtend voor lange files op de E313 en E34. — © BFM

Ondanks de vakantieperiode is het maandag een zware ochtendspits geweest rond Antwerpen. Een ongeval op de Antwerpse ring (R1) zorgde volgens het Vlaams Verkeerscentrum voor wachttijden tot een uur op de E19 vanuit Nederland. Op de E313 zijn nog de hele vakantie werken in Wommelgem.

Het Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waarschuwden er al vooraf voor dat de werken in Wommelgem voor de nodige hinder zouden zorgen. AWV laat er een nieuwe brug over de snelweg bouwen, ter vervanging van de oude ‘brokkelbrug’ van de Wijnegemsteenweg die onlangs werd gesloopt.

Tijdens de paasvakantie wordt gewerkt aan de bouw van een middenpijler in de middenberm, een van de meest ingrijpende bouwfases. Dat betekent dat in beide richtingen rijstroken worden ingenomen. Richting Hasselt zijn drie versmalde rijstroken beschikbaar voor het verkeer, richting Antwerpen zelfs maar twee. Er geldt ook een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

De werken zorgen maandagochtend voor lange files richting Antwerpen, zowel op de E313 als op de E34. Het Verkeerscentrum stelt dat die situatie allicht de hele dag zal aanslepen en ook de komende dagen wordt eenzelfde beeld verwacht. Over langere afstand van Hasselt richting Gent rij je beter om via Brussel.

