Club Brugge doet miljoenenbod op 19-jarige Nederlander Bjorn Meijer

Meijer draait nog niet zo heel lang mee in de Nederlandse hoogste klasse. Zijn debuut vierde hij pas op de laatste speeldag van vorig seizoen. Sinds december 2021 staat hij vast in de ploeg bij de nummer acht van de Eredivisie. Toch zou Club Brugge een aanzienlijk bod hebben neergelegd voor de Nederlandse jeugdinternational in een poging de concurrentie te snel af te zijn.

Voor Groningen is het echter nog niet voldoende. De Nederlandse middenmoter hoopt op de jackpot en denkt aan bedragen rond de 5 miljoen, wat voor Club een brug te ver is. Beide clubs zullen dus water bij de wijn moeten doen wil het tot een transfer komen. Ook Groningen, want Meijer is niet meer van plan om zijn contract (tot 2023 met optie) te verlengen. En dus lijkt een vertrek in de zomer het beste voor alle partijen.

Blauw-zwart probeerde eerder met Tyrell Malacia al een jonge Nederlandse linksback weg te plukken uit de Eredivisie, maar dat bod werd toen niet geaccepteerd.