Beelden tonen hoe topondernemer Bart Versluys beroofd wordt van peperduur uurwerk ondanks hevig verzet

Er zijn beelden opgedoken van de overval op Bart Versluys, die werd beroofd van zijn uurwerk van 350.000 euro. Daarop is te zien hoe de bekende bouwpromotor na het verlaten van zijn bedrijf in Oostende plots wordt aangevallen door twee mannen. Ze gebruiken pepperspray, werken hem tegen de grond en gaan ervandoor met het peperdure uurwerk van Richard Mille.

De overval vond vrijdagavond plaats in de Zandvoordestraat, op de oprit van het bedrijf van Versluys. Er loopt een gerechtelijk onderzoek. Het uurwerk waar het om gaat is een Richard Mille Rm 11-03 Titanium. Dit exemplaar zou zo’n 350.000 euro waard zijn.

Versluys is zaakvoerder van Versluys Groep, een toonaangevend bouwbedrijf in de regio rond Oostende dat al ruim 110 jaar als familiebedrijf wordt gerund. Versluys is daarmee een van de bekendste bouwpromotoren aan de kust. Onlangs nog kocht hij, samen met Marc Coucke, hotel La Réserve in Knokke.

Versluys heeft een cash beloning uitgeloofd voor de gouden tip die naar zijn uurwerk leidt.

(vdaa)