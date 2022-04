Te goed geïsoleerde woning? Dan werkt je digitale meter mogelijk niet zoals het moet

Nu de digitale elektriciteitsmeter overal in Vlaanderen geplaatst wordt, bereiken ons de eerste meldingen over meters die niet kunnen meten. Kan de slimme meter dom zijn? En hoe staat het met de uitrol van die meter?

“Wij zijn brave burgers. We investeerden fors in een energiezuinige woning en in een eigen energievoorziening door middel van een warmtepomp en zonnepanelen”, schrijft lezer Pallieter Daenen uit Sint-Truiden. “Het afschaffen van de terugdraaiende teller was voor ons een stevige domper. We kregen vorig jaar al een digitale meter. We vonden wel wat troost in de wetenschap dat die slimme meter ons zou toelaten om ons verbruik van elektriciteit en aardgas beter op te volgen, om het zo eventueel bij te sturen.”

“Maar sinds oktober houdt onze slimme meter zich van de domme”, zegt Pallieter. “Hetzelfde kunnen we zeggen van Fluvius. We krijgen er geen respons. Er is blijkbaar geen interesse om dit probleem op te lossen. We kunnen ons verbruik dus niet meer online opvolgen. Die meter geeft geen info meer. We hebben dus geen enkel voordeel aan de slimme meter, alleen nog nadelen. Is dit de manier waarop we de transitie naar groene energie willen inzetten?”

“Wordt opgelost”

Volgens Fluvius is het probleem paradoxaal genoeg te wijten aan de (te) goede isolatie van de woning. Daardoor is het gsm-bereik binnenshuis onvoldoende om draadloze communicatie door de digitale meter mogelijk te maken. Dat maakt niet alleen een goede opvolging, maar ook de registratie van het energieverbruik onmogelijk. De digitale meters sturen het verbruik immers via 4G naar de netwerkbeheerder.

“Een combinatie van dikke muren met een te beperkte 4G-dekking in een bepaalde buurt zijn hier de oorzaken”, zegt Björn Verdoodt van Fluvius. “De meter werkt prima maar hij kan niet ‘connecteren’ met de buitenwereld. Zoiets valt uitzonderlijk voor. Meer dan 98 procent van de geplaatste digitale meters stuurt dagelijks en zonder problemen de nodige data door. Bij 2 procent lukt het soms, bij een kleine minderheid lukt het nooit.”

“We werken aan een oplossing”, zegt Verdoodt. “Vanaf 2023 moet een zogenaamde ‘bekabelde oplossing’ voor de digitale meter beschikbaar worden. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist, naar aanleiding van klachten van mensen die gevoelig zijn voor straling binnenshuis. Die ‘bekabelde meter’moet straks ook de oplossing vormen voor digitale meters die niet draadloos kunnen communiceren.”

Het gaat overigens fors vooruit met die digitale meter. Fluvius plaatste de eerste digitale meter in juli 2019. Afgelopen vrijdag werd in Tongeren de 1,5 miljoenste meter geplaatst. Een op vier woningen beschikt nu over een slimme meter. Tegen juli 2029 moeten alle Vlaamse gezinnen een slimme energiemeter hebben.

gw