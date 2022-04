Huis in Nederlandse Oldenzaal stort in: twee mensen onder puin vandaan gehaald, nog één persoon onder brokstukken

Een vrijstaande woning in Oldenzaal, in de Nederlandse stad Twente, is maandagochtend na een gasexplosie volledig ingestort. Op beelden is te zien dat bijna alle muren zijn weggeslagen en dat het dak deels op de grond terecht is gekomen. De brandweer heeft twee personen levend onder het puin vandaan gehaald. Hoe ze er precies aan toe zijn, is niet duidelijk. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er ligt nog zeker één persoon onder brokstukken. De brandweer heeft contact met die persoon en probeert die te bereiken.