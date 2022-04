Twee topmannen PostNL blijven toch in de cel na beroep van arbeidsauditoraat tegen vrijlating

Van Rillaer en De Bruin blijven dus minstens veertien dagen langer in de cel, tot de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zich opnieuw over de zaak buigt. Advocaat John Maes, die operations manager John de Bruin bijstaat, reageert kort. “Ik neem akte van de beslissing van het arbeidsauditoraat, zij hebben het recht om in beroep te gaan”, zegt Maes. “Ik betreur deze beslissing, maar ik heb daar geen invloed op. Ik bereid me nu voor op de zitting van de KI, die binnen ten laatste vijftien dagen moet plaatsvinden, waar ik mijn cliënt opnieuw zal bijstaan.”

Van Rillaer en De Bruin werden samen met de depotverantwoordelijke van het depot in Willebroek dinsdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensenhandel, verboden terbeschikkingstelling, zwartwerk en leiden van een criminele organisatie. Koerierdienst PostNL zou de onderaannemers zulke voorwaarden opleggen, waardoor de onderaannemers niet anders kunnen dat de wet overtreden om hun pakketjes geleverd te krijgen.

De raadkamer van Mechelen had vrijdag beslist om CEO Van Rillaer vrij te laten onder voorwaarden en operations manager John de Bruin en de depotverantwoordelijke van depot Willebroek vrij te laten zonder voorwaarden. Het arbeidsauditoraat tekende maandag beroep aan tegen de vrijlating van de eerste twee.