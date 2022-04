Premier De Croo wil bestraffing voor oorlogsmisdaden in Boetsja: “Verloren levens zullen nooit vergeten worden”

De oorlogsmisdaden van het Russische leger in Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev, kunnen niet onbestraft blijven, vindt Belgisch premier Alexander De Croo. “De vreselijke beelden uit Boetsja zullen nooit vervagen, de verloren levens zullen nooit vergeten worden”, tweet De Croo. Hij zegt dat ons land zijn volledige steun uitspreekt aan het Internationaal Strafhof (ICC) voor “zijn belangrijk werk”.

Afgelopen weekend werd vanuit verschillende westerse hoofdsteden ontzet gereageerd op de beelden uit Boetsja, waar vele lijken van burgers aangetroffen zijn na de Russische terugtrekking. Ook in andere Oekraïense steden werden gelijkaardige beelden gemaakt.

Daaraan werd vaak een oproep tot meer sancties tegen Rusland gekoppeld, zoals door de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Franse president Emmanuel Macron. Europees buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell gaf maandag aan dat er “met spoed” nieuwe sancties tegen Moskou besproken worden op Europees niveau. Dat liet Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, zondag ook al verstaan.

Moskou ontkent intussen dat het burgers omgebracht heeft. De beelden van lijken zijn, volgens het Russische ministerie van Defensie, “een nieuwe productie van het regime in Kiev voor de westerse media”.

Het ICC had eerder al bekendgemaakt dat de openbaar aanklager een officieel onderzoek is gestart naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Oekraïne.