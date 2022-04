Amy Schumer mocht bij Oscars geen mopje maken over Alec Baldwin: “Maar iemand slaan kon wél?”

De Hollywood Reporter schrijft dat Schumer tijdens een comedyshow in Las Vegas dit weekend de grappen die zij niet zou hebben mogen maken op televisie alsnog met het publiek gedeeld heeft. Ze zou onder meer gegrapt hebben: “Don’t look up is de titel van een film… Maar het is eerder ‘kijk niet in de loop van Alec Baldwins wapen’.”

In haar comedyshow sloot Schumer, die de Oscars dit jaar samen met Wanda Sykes en Regina Hall presenteerde, haar ’verboden grappen’ af met de opmerking: “Dat mocht ik allemaal niet zeggen, maar je mag wel op iemand aflopen en hem een mep verkopen.”

Daarmee had ze het uiteraard over de klap die Will Smith gaf aan comedian Chris Rock. Schumer baalt nog steeds enorm van dat incident, zo zou ze in haar comedyshow hebben verteld. “Ik had een goed gevoel en opeens komt Ali het podium oplopen”, zei ze refererend aan Smiths hoofdrol in de biopic over bokser Muhammad Ali uit 2001. “Het was gewoon een enorme domper.”