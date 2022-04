Cardi B gaat door het lint op Twitter en verwijdert haar account: “Ik hoop dat jullie moeders sterven”

De Amerikaanse rapster Cardi B heeft haar Twitter-account verwijderd na een heftige discussie met enkele fans. Alles had te maken met haar afwezigheid op de uitreiking van de Grammy’s.

“Ik verwijder mijn Twitter, maar op God, ik haat deze verdomde domme fans”, reageerde Cardi B. Fans waren niet te spreken over het feit dat ze afwezig bleef op de Grammy’s en gingen sindsdien op zoek naar verklaringen. Toen ze er haar kinderen bij betrokken, werd de rapster echt kwaad en begon ze wild om zich heen te schoppen en deed uitspraken als “ik hoop dat jullie moeders sterven” .

Daarop vlogen wederzijds verwijten in het rond. Een van de fans beweerde dat de artieste een autistisch kind heeft. Cardi ontkende en werd nog kwader.

Uiteindelijk liep het zodanig uit de hand dat ze beslist heeft haar Twitter-account af te sluiten. Voor hoelang is niet bekend. Het is alleszins niet voor het eerst dat ze in de clinch gaat op sociale media.

LEES OOK. Ooit had ze stiekem een carrière als stripper en in de liefde had ze nog geen geluk, maar Cardi B schrijft wel opnieuw muziekgeschiedenis