SJOTCAST #32. “Westerlo is de gedroomde promovendus: Belgische verankering, een streekbiertje en wat pensen”

Westerlo is volgend jaar weer een eersteklasser en daar kunnen we alleen maar blij om zijn.

De race voor de laatste plekjes in de Champions’ en Europe play-offs gaat tot het gaatje en dat is ook de mannen van Sjotcast niet ontgaan. In deze voetbalpodcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe, eindredacteur Lars Godeau en voetbalredacteur Yanko Beeckman u mee langs de Belgische en internationale voetbalvelden. In aflevering 32 vertelt Yanko over zijn bezoekje aan de VAR, deelt Guillaume zijn liefde voor lotingen en recenseert Lars Westelse pensen.