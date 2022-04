Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly opnieuw racistisch bejegend: “Deze hersenloze idioten hebben geen plaats in een voetbalstadion”

“We willen geen zichtbaarheid geven aan zulke individuen”, reageerden de Bergamasken. “Zulk gedrag, dat in strijd is met onze principes, zullen we sterk bestrijden.”

Zondag circuleerde een video op sociale media waarin duidelijk te horen viel hoe Kalidou Koulibaly, een ex-speler van Racing Genk, op racistische wijze op de korrel werd genomen in het stadion van Bergamo. De scheldpartij vond na het laatste fluitsignaal plaats toen Koulibaly het terrein verliet.

Op onderstaand filmpje is duidelijk te horen hoe een ‘fan’ van Atalanta de woorden “negro di merda” roept richting de verdediger van Napoli.

De Senegalese verdediger werd in het verleden al enkele keren racistisch bejegend in Italiaanse stadions, onder meer in Firenze en Verona.

Hij kreeg al de steun van de Senegalese voetbalbond. “Blijkbaar hebben supporters van Atalanta, naar slechte gewoonte, onze kapitein en leider Kalidou Koulibaly racistisch beledigd”, postte de federatie op Twitter. “Deze hersenloze idioten hebben geen plaats in een voetbalstadion.”

De terugkeer naar volle stadions in Italië na de coronapandemie ging dit seizoen gepaard met enkele racistische incidenten. Naast Koulibaly kregen ook de Franse doelman Mike Maignan (AC Milan) en de Nigeriaanse aanvaller Victor Osimhen (Napoli, ex-Charleroi) te maken met racistische beledigingen. De sancties op het gedrag blijven in Italië vaak uit. In oktober verklaarde Giorgio Chiellini, een Toscaan en de kapitein van de Italiaanse nationale ploeg, nog beschaamd te zijn vanwege beledigingen die Koulibaly had moeten slikken in Firenze.