Luchthavens krijgen monsterboete voor temperatuurcontroles tijdens coronacrisis

In 2020 besloot het directiecomité van de GBA, nadat het via de pers had vernomen dat Brussels Airport de temperatuur van de passagiers meet, de zaak voor te leggen aan haar Inspectiedienst. Tegelijkertijd begon de Inspectiedienst zelf op eigen initiatief een onderzoek naar een soortgelijke gegevensverwerking op de luchthaven van Charleroi. De GBA had vooral bedenkingen bij de rechtsgrond van gegevensverwerking in verband met de gezondheid van de passagiers.

In beide luchthavens werd met thermische camera’s gecontroleerd welke personen een temperatuur van meer dan 38°C hadden. In Zaventem kregen die personen dan een vragenlijst in te vullen over mogelijke symptomen in verband met het coronovirus. In het slechtste geval mochten ze het vliegtuig niet op.

Deze tweede controle werd door het bedrijf Ambuce Rescue Team uitgevoerd.

De temperatuurcontroles hebben plaatsgevonden van juni 2020 tot maart 2021 in het geval van de luchthaven van Charleroi, en van juni 2020 tot januari 2021 in het geval van de luchthaven van Zaventem.

Geen geldige rechtsgrond

“Op het einde van haar analyse stelde de Geschillenkamer vast, met het verslag van de Inspectiedienst ter ondersteuning, dat de luchthavens geen geldige rechtsgrond hadden om gegevens betreffende de temperatuur van de reizigers te verwerken, met name omdat het over gezondheidsgegevens gaat. Aangezien dit gevoelige gegevens zijn, mogen zij in principe niet worden verwerkt, behalve in een zeer beperkt aantal uitzonderingsgevallen. Een verwerking om redenen van volksgezondheid of zwaarwegend algemeen belang is bijvoorbeeld een van die uitzonderingen, op voorwaarde dat zij is gebaseerd op een duidelijke en nauwkeurige rechtsnorm waarvan de toepassing voorspelbaar is voor de betrokkenen. De temperatuurcontroles waren hier echter gebaseerd op een protocol, dat niet aan deze vereisten voldoet”, zegt Aurélie Waeterinckx.

Bovendien heeft de GBA schendingen vastgesteld op het gebied van de informatieverstrekking aan de reizigers en de kwaliteit van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling (dat wil zeggen de analyse van de risico’s in verband met gegevensverwerking).

David Stevens, Voorzitter van de GBA: “Uit deze beslissing blijkt hoe belangrijk het is om een strenge en volledige gegevensbeschermingsimpactanalyse uit te voeren voordat een gegevensverwerking die een risico voor personen kan inhouden, ten uitvoer wordt gelegd. Beter voorkomen dan genezen, is een principe dat ook op het gebied van gegevensbescherming geldt.”