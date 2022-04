Eigenaar woning vindt tekening van Eddy Wally allesbehalve ‘geweldig’ en dient klacht in

De eigenaar van het hoekgebouw van de Grote Markt en de Kanaalstraat waar op 23 maart de groep ‘Kamp Seedorf’ de beeltenis van Eddy Wally aanbracht, heeft een klacht ingediend tegen dit Nederlandse street art collectief.

Nochtans is deze door veel Zelzatenaren gesmaakte afbeelding erg vergankelijk, zeker met dit regenweer, omdat het geen graffiti is maar is aangebracht op een drager die tegen de gevel is gelijmd. Tijdens dezelfde periode doken in Vlaanderen nog enkele andere levensgrote afbeeldingen van deze groep op. Zo staat Wout van Aert nu afgebeeld in Antwerpen en Marvin Gaye in Oostende. Wie echt achter ‘Kamp Seedorf’ zit, is wel niet duidelijk.