Isabelle Iliano (Club YLA): “Deze wedstrijden nodig om progressie te maken”

Verdedigster Isabelle Iliano bekroonde haar sterke wedstrijd met de aansluitingstreffer. “We speelden met veel intensiteit, creëerden kansen en geloofden in eigen kunnen. De bedoeling was om voort te bouwen op onze sterke tweede helft tegen Standard en in dat opzet zijn we geslaagd. Natuurlijk hadden we graag een punt gepakt, maar tegen dit Anderlecht is dat nu eenmaal heel moeilijk. We hebben dergelijke topmachten nodig om met onze jonge ploeg nog progressie te maken.” (tv)