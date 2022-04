Crevits trekt 900.000 euro uit voor digitale munten om lokale economie te stimuleren

In de Kempen krijgen 29 gemeenten in totaal 900.000 euro voor de ontwikkeling van een systeem met digitale munten. Het project werd goedgekeurd door Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits in het kader van “slimme steden en gemeenten”.

“Met City of Things willen we steden de mogelijkheden van open data laten verkennen”, zegt minister Crevits. “Het doel is om met innovatieve technologie het leven aangenamer en duurzamer te maken. Met digitale munten willen we mensen overtuigen om lokaal te kopen.”

De gemeentebesturen kunnen zo maatschappelijke uitdagingen op een slimme manier aanpakken via het “internet der dingen”, een geheel van apparaten die via het internet met andere systemen in contact staan en zo gegevens uitwisselen.

In het verleden testte de stad Geel al een beloningsbeleid uit om mensen meer lokaal te doen winkelen. Daarnaast was er een project waarbij kinderen beloond werden met digitale munten als ze per fiets naar school gingen. Die munten kunnen vervolgens regionaal besteed worden bij deelnemende handelaars en publieke dienstverleners. Belonen werkt blijkbaar beter en goedkoper dan informatiecampagnes.

Er moet nu een platform komen met nieuwe munten om te testen hoe het systeem werkt bij projecten rond burgerschap, vrijwilligerswerk, mobiliteit en goede doelen. Via het platform kunnen besturen zelf kiezen waar de munten binnen de regio kunnen gebruikt worden. Dat moet bijdragen tot meer omzet en werkgelegenheid, en minder leegstand en armoede.

Op het platform zullen acties komen rond positief maatschappelijk gedrag zoals zorgzaam omgaan met water of het dragen van een fietshelm. Andere voorbeelden zijn slimme afvalcontainers die gezinnen belonen met weinig afval. Ook wie bijvoorbeeld zijn auto aan de rand van een stadscentrum parkeert, kan een beloning krijgen.