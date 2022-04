Doodstraf voor schooldirecteur die in Indonesië minstens dertien schoolmeisjes verkrachtte en er acht zwanger maakte

De 36-jarige Herry Wirawan werd in februari veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf in een proces dat de aandacht van het publiek vestigde op seksueel geweld op religieuze scholen in het Zuidoost-Aziatische land, waar de meerderheid moslim is.

Maar het parket, dat de doodstraf en chemische castratie eiste, ging in beroep.

“We aanvaarden het beroep van het parket”, zei de rechter maandag in een persbericht op de website van het hooggerechtshof van Bandung, de hoofdstad van de provincie West-Java op het Indonesische eiland Java. “We veroordelen hierbij de verdachte tot de doodstraf.”

De schooldirecteur zelf was niet aanwezig bij de hoorzitting. De rechtbank liet ook zijn bezittingen in beslag nemen om zijn slachtoffers, die 14 tot 20 jaar oud waren, te vergoeden.

De zaak ging aan het rollen toen de familie van een leerlinge vorig jaar naar de politie stapte om hem aan te geven voor de verkrachting en zwangerschap van hun tienerdochter.

Acht zwanger

Tijdens het proces bleek dat Wirawan gedurende een periode van vijf jaar verschillende schoolmeisjes, meestal uit arme gezinnen en met studiebeurzen, had verkracht. Hij had ook zeker acht van hen zwanger gemaakt.

De zaak veroorzaakte nationale opschudding en leidde tot druk op het parlement om een lang uitgesteld wetsvoorstel over de “eliminatie van seksueel geweld” goed te keuren. Die wet zou seksuele misdrijven moeten bestrijden en leiden tot gerechtigheid voor slachtoffers, ook bij verkrachting binnen het huwelijk.

Het proces bracht het probleem van seksueel geweld in het Indonesische onderwijssysteem aan het licht; vorig jaar vonden veertien van de achttien gevallen die door de commissie voor kinderbescherming plaats op islamscholen.

Er zijn meer dan 25.000 islamscholen in het land en bijna 5 miljoen leerlingen wonen en studeren in schoolgebouwen.

Indonesië heeft al jaren geen executies meer uitgevoerd, de laatste vond plaats in 2016.