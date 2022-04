Grootste vliegtuig ter wereld verwoest door Russische bommen: “We zullen onze droom herbouwen”

Tijdens gevechten rond de hoofdstad Oekraïne werd eind februari de Antonov AN-225 verwoest op de Oekraïense luchthaven Hostomel. Het toestel van de Oekraïense vliegtuigbouwer Antonov was het grootste vliegtuig ter wereld, maar nu blijven er enkel nog enkele wrakstukken van over. Piloot Dmitro Antonov bezocht afgelopen weekend de mastodont waar hij twee maanden geleden nog mee heeft gevlogen. “Het toestel noemde ‘Mrija’, wat ‘droom’ betekent”, zegt het Oekraïense parlementslid Oleksiy Goncharenko die de AN-255 ook ging bekijken. “Maar we zullen ons land én onze droom herbouwen.”