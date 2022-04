Fietser (63) overleeft aanrijding met vrachtwagen niet in Bonheiden

Een 63-jarige man uit Putte is maandagnamiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Putsesteenweg met Bruinbeekstraat in Bonheiden. De fietser kwam onder een afdraaiende vrachtwagen terecht.

De fietser was vermoedelijk op weg naar huis toen het ongeval gebeurde. Op het kruispunt, dat in de volksmond kruispunt De Roos wordt genoemd, reed de fietser rechtdoor richting Putte. De bestuurder van een vrachtwagen had de tweewieler niet opgemerkt toen hij de Bruinbeekstraat indraaide. Het slachtoffer kwam onder de vrachtwagen terecht.

Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse, maar alle hulp voor de man kwam te laat. De brandweer plaatste een tent en schermde de plaats van het ongeval af. In de loop van de namiddag kwam een verkeersdeskundige ter plaatse om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Alles wijst in de richting van een dodehoekongeval.

Tweede ongeval

Door de klap bleef de Bruinbeekstraat een drietal uur afgesloten. Het verkeer op de Putsesteenweg ondervond geen hinder van het ongeval.

Op die Putsesteenweg, maar dan in Beerzel (Putte), gebeurde maandagnamiddag nog een ander ongeval. Een bestelwagen kwam er tegen een boom terecht. De inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar de bestelwagen raakte wel zwaar beschadigd. De brandweer ruimde de aangereden boom op. Dat ongeval veroorzaakte wel een tijdlang verkeershinder. (tdk)