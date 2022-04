Ergernis bij Franstalige coalitiepartners over uitspraken Karine Lalieux: “Onaanvaardbare cliëntelistische visie”

Uitspraken van federaal minister Karine Lalieux (PS) over het federale Brusselfonds Beliris, een van haar bevoegdheden, zijn bij haar Franstalige coalitiepartners Ecolo en MR op een koude steen gevallen. La Libre Belgique bericht maandag over de uitspraken die al van woensdag dateren, tijdens een congres van de Brusselse PS-federatie.

De socialistische ministers kwamen tijdens de bijeenkomst de balans van hun werk voorstellen, halverwege hun mandaat. In haar uiteenzetting wees Lalieux op een aantal van de projecten die Beliris in de hoofdstad uitvoert. Volgens La Libre had de minister het daarbij over een “investeringsenveloppe” waarmee ze “alle gemeenten, en in het bijzonder uiteraard de socialistische gemeenten, een plezier doet”.

“Cliëntelistische visie”

Voor de fractie Ecolo-Groen getuigen die uitspraken van “een onaanvaardbare cliëntelistische visie, als ze waar zijn”, aldus volksvertegenwoordiger Guillaume Defossé. “Beliris is geen zakgeld om de maten te financieren. Daarom vragen we een audit van alle door Beliris gefinancierde projecten sinds de minister bevoegd werd, om na te gaan of er inderdaad geld werd uitgedeeld volgens zuiver politieke en niet-objectieve criteria.”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez sluit zich aan bij die vraag van de groenen.

“Weinig verrassend”

Ook bij de Nederlandstalige oppositie klinkt maandag stevige kritiek. Cieltje Van Achter, de N-VA-fractievoorzitster in het Brussels parlement, noemt de uitpraken van Lalieux “helaas weinig verrassend”.

“N-VA is al langer vragende partij dat het PS-cliëntelisme via dit fonds stopt. Het Beliris-geld dient niet voor de financiering van allerlei gemeentelijke projecten, maar eerder voor grote mobiliteitsprojecten, zoals de nieuwe metro in Brussel”, klinkt het. “Het is wel verrassend dat MR en Ecolo nu een audit vragen aangezien hun ministers een vetorecht hebben over de besteding van het Beliris-fonds.”

Lalieux reageerde intussen op Twitter. Ze beklemtoont dat de investeringsprojecten “op geen enkele manier worden aangewezen door de bevoegde minister”, en dat die goedgekeurd moeten worden door zowel de gewestelijke als de federale regering. Lalieux verduidelijkte verder nog dat ze tijdens een congres partijmiltanten toesprak, en dat ze haar werk illustreerde “met een paar voorbeelden van projecten in gemeenten van verkozen, aanwezige vertegenwoordigers”.