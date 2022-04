UZ Leuven voerde bijna drie keer zoveel coronatests uit in 2021 als in 2020

Vorig jaar heeft UZ Leuven bijna drie keer zoveel coronatests uitgevoerd in vergelijking met het jaar 2020. Dat blijkt maandag uit het jaarverslag van het Leuvense universitaire ziekenhuis. In 2020 ging het om 237.463 tests, een jaar later om 664.000 tests.

Van de 664.000 tests waren er 442.000 afkomstig van het federale testplatform. Die tests kwamen dus van verschillende plaatsen over het hele land. De andere 222.000 tests gebeurden op interne UZ-stalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om tests van patiënten wanneer ze opgenomen worden.

Verschillende teststrategieën

De stijging in aantal tests in vergelijking met het voorgaande jaar is volgens professor Katrien Lagrou, hoofd van het referentielaboratorium van UZ Leuven, te wijten aan de verschillende soorten teststrategieën die op verschillende momenten gehanteerd werden door de federale overheid. Lange tijd was het verplicht om een test af te nemen bij een hoogrisicocontact: dat is ook zichtbaar in de cijfers van het ziekenhuis. Op dit moment is het ook niet meer nodig om ziekenhuispatiënten zowel bij opname als na enkele dagen opnieuw te testen: dat gebeurt nu enkel nog bij de opname.

Nieuwe varianten

Lagrou heeft na twee jaar pandemie veel pieken meegemaakt. “We dachten na een tijdje dat we de handelingen wel onder de knie hadden, dat we op ‘cruise control’ reden. Maar dan kwamen er toch nieuwe varianten opduiken, en moesten we weer schakelen.”

Bij het begin van de pandemie in 2020 was er het probleem om aan voldoende reagentia te geraken. In 2021 was dat veel minder het geval. “We hebben ook extra machines en extra personeel: daardoor kunnen we de druk nu zeker dragen.”

Minder infecties

Voor de komende lente en zomer verwacht Lagrou dat er minder infecties zullen zijn, en dat er dus minder tests afgenomen zullen moeten worden. Of dat ook zo zal blijven in het najaar, vindt de professor moeilijk te voorspellen. “Het is mogelijk dat er opnieuw een opstoot komt, we moeten zeker nog alert en voorbereid blijven.”