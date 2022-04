Ontvoerde Oekraïense burgemeester en haar gezin dood teruggevonden

Nu de Russische troepen zich hebben teruggetrokken uit delen van Oekraïne en dorpen en steden worden bevrijd, komen steeds meer verhalen en beelden van de gruwelen van de oorlog naar buiten. Minstens 410 doden werden geteld in Boetsja, een voorstad van Kiev. De lichamen van de slachtoffers lagen op straat. In Motyzjyn, een dorpje op zo’n 60 kilometer van de hoofdstad, werden vijf lijken ontdekt in een ondiepe put in een bos. Burgemeester Olya Sutlilenko is een van de slachtoffers, haar echtgenoot en zoontje liggen naast haar begraven. Het gezin zou tien dagen geleden ontvoerd zijn door Russische soldaten.