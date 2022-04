Darina (15) verlaat schuilkelder om kledij en speelgoed voor broertje te halen en wordt gedood

Ze is maar een van de vele slachtoffers van de oorlog. Maar het toont wel aan dat niemand veilig is of gespaard wordt. Darina was 15 en zat met haar mama en broertje in een schuilkelder. Toen ze even naar boven ging om speelgoed en kledij te halen, sloeg een bom in. Reddingswerkers haalden haar lichaam van onder het ingestorte plafond.