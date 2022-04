Hopen dat Anderlecht punten laat liggen op Kortrijk en zelf thuis winnen van OHL: alleen dan kan AA Gent nog in de top vier eindigen. Helaas voor de Buffalo’s viel Vadis Odjidja (33) dit weekend geblesseerd uit. Een kleine ramp, want AA Gent zonder zijn aanvoerder is als een café zonder bier: onthoofd.