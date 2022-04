Maker “Squid Game” mikt op tweede seizoen tegen eind 2024

De fans van “Squid Game” blijven nog even op hun honger zitten: de maker, Hwang Dong-hyuk, moet het script voor het tweede seizoen nog schrijven. Hij hoopt dat de uitzendingen kunnen starten tegen eind 2024. Dat heeft hij maandag aangekondigd tijdens Canneseries, een internationaal filmfestival voor series in het Franse Cannes.

De gewelddadige serie “Squid Game” was dé hit van het najaar op Netflix met maar liefst 142 miljoen kijkers of twee derde van alle abonnees. Maar op seizoen 2 is het dus nog even wachten.